Чиновниця Наталія Смертенюк почала конфлікт із водієм через те, що він нібито не відкривав їй двері.

В Одесі сталася неприємна ситуація за участю держслужбовиці, яка опинилася в епіцентрі скандалу після того, як під час поїздки в маршрутці ображала водія і лаялася в присутності інших пасажирів.

Про це інформують в Одеській ОВА.

Інцидент викликав великий суспільний резонанс, і вже в понеділок розпочнеться службова перевірка, яка визначить її подальшу кар'єру на посаді.

Чиновниця Наталія Смертенюк почала конфлікт із водієм через те, що він нібито не відкривав їй двері, в результаті чого вона вжила ненормативну лексику та пригрозила бійкою.

Реакція ОВА на інцидент була оперативною. В адміністрації підкреслили, що незабаром розпочнеться перевірка цієї службовиці, результати якої визначать подальші дії щодо її кар'єри.

Віталій Власенко, виконуючий обов’язки директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, зауважив, що така поведінка є неприйнятною для державного службовця. За словами Власенка, відповідно до законодавства, для притягнення до відповідальності необхідно провести службову перевірку, яка почнеться в понеділок. Після її завершення буде вирішено питання щодо подальшого перебування чиновниці на посаді, яку вона обіймає в теперішній момент.

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