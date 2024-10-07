Чиновница Наталья Смертенюк начала конфликт с водителем из-за того, что он якобы не открывал ей дверь.

В Одессе произошла неприятная ситуация с участием госслужащей, которая оказалась в эпицентре скандала после того, как во время поездки в маршрутке оскорбляла водителя и бранилась в присутствии других пассажиров.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс и уже в понедельник начнется служебная проверка, которая определит ее дальнейшую карьеру в должности.

Чиновница Наталья Смертенюк начала конфликт с водителем из-за того, что он якобы не открывал ей дверь, в результате чего она употребила ненормативную лексику и пригрозила дракой.

Реакция ова на инцидент была оперативной. В администрации подчеркнули, что в скором времени начнется проверка этой служащей, результаты которой определят дальнейшие действия по ее карьере.

Виталий Власенко, исполняющий обязанности директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА, отметил, что такое поведение неприемлемо для государственного служащего. По словам Власенко, согласно законодательству для привлечения к ответственности необходимо провести служебную проверку, которая начнется в понедельник. После ее завершения будет решен вопрос о дальнейшем пребывании чиновницы в должности, которую она занимает в настоящий момент.

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