У Миколаєві чоловік проігнорував повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК) та подав заяву про відмову від мобілізації через небажання брати участь у бойових діях.

Цю інформацію містить вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним для служби. Того ж дня була вручена мобілізаційна повістка з мобілізаційним розпорядженням та місцем і часом прибуття до військової частини. Проте, замість виконання своїх обов'язків, він написав заяву про відмову, пояснюючи це своїми особистими переконаннями та небажанням тримати зброю.

На судовому засіданні обвинувачений підтвердив свої дії, визнав вину та згадав, що раніше проходив строкову службу, але не має наміру повернутися до війська.

Судове рішення

Суд, проаналізувавши матеріали справи, ухвалив рішення призначити чоловікові покарання упродовж трьох років позбавлення волі.

Суддя обґрунтував своє рішення щодо уникнення безкарності серед тих, хто підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Якщо таких осіб не карати, це може призвести до того, що інші громадяни, визнані придатними до служби, також будуть впевнені у своїй безкарності за відмову від призову.

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