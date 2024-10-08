В Николаеве мужчина проигнорировал повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК) и подал заявление об отказе от мобилизации из-за нежелания участвовать в боевых действиях.

Эта информация содержит приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая признала его пригодным для службы. В тот же день была вручена мобилизационная повестка с распоряжением и местом и временем прибытия в воинскую часть. Однако вместо выполнения своих обязанностей он написал заявление об отказе, объясняя это своими личными убеждениями и нежеланием держать оружие.

На судебном заседании обвиняемый подтвердил свои действия, признал вину и вспомнил, что раньше проходил срочную службу, но не намерен возвратиться в армию.

Судебное решение

Суд, проанализировав материалы дела, принял решение назначить мужчине наказание в течение трех лет лишения свободы.

Судья обосновал свое решение избегать безнаказанности среди тех, кто подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Если таких лиц не наказывать, это может привести к тому, что другие граждане, признанные годными к службе, также будут уверены в своей безнаказанности за отказ от призыва.

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