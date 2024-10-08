В Николаеве мужчина проигнорировал повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК) и подал заявление об отказе от мобилизации из-за нежелания участвовать в боевых действиях.

Эта информация содержит приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая признала его пригодным для службы. В тот же день была вручена мобилизационная повестка с распоряжением и местом и временем прибытия в воинскую часть. Однако вместо выполнения своих обязанностей он написал заявление об отказе, объясняя это своими личными убеждениями и нежеланием держать оружие.

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На судебном заседании обвиняемый подтвердил свои действия, признал вину и вспомнил, что раньше проходил срочную службу, но не намерен возвратиться в армию.

Судебное решение

Суд, проанализировав материалы дела, принял решение назначить мужчине наказание в течение трех лет лишения свободы.

мобилизация

Судья обосновал свое решение избегать безнаказанности среди тех, кто подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Если таких лиц не наказывать, это может привести к тому, что другие граждане, признанные годными к службе, также будут уверены в своей безнаказанности за отказ от призыва.

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