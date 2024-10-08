У Житомирі лікарка організувала масштабну корупційну схему, пов'язану з ухилянтами, на якій незаконно заробила мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції 7 жовтня.

Правоохоронці встановили, що 56-річна лікарка видавала ухилянтам фіктивні висновки обстеження МРТ в одному з діагностичних центрів Житомира. Чоловіки призовного віку протягом останніх кількох років не проходили обстеження МРТ, але в їх медичній документації були підроблені висновки.

Ці фальшиві документи служили підставою для встановлення захворювання, пов'язаного з інвалідністю, що зробило їх непридатними для військової служби.

Слідчі провели обшуки за адресою лікарні, в результаті чого було виявлено та вилучено:

80 тисяч доларів,

понад 23 тисячі євро,

кілька жорстких дисків,

оптичні носії інформації,

ноутбук,

мобільний телефон,

інші докази протиправної діяльності.

Фігурантці справи загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що голова МСЕК збагатилась на мільйони доларів на ухилянтах. На Хмельниччині працівники ДБР викрили корупційну схему, до якої були причетні керівниця обласного медико-соціального експертного центру та її син, який обіймає керівну посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.

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