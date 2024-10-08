В Житомире врач организовал масштабную коррупционную схему, связанную с уклонистами , на которой незаконно заработала миллионы гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 7 октября.
Правоохранители установили, что 56-летний врач выдавала уклончанам фиктивные выводы обследования МРТ в одном из диагностических центров Житомира. Мужчины призывного возраста за последние несколько лет не проходили обследование МРТ, но в их медицинской документации были подделаны выводы.
Эти ложные документы служили основанием для установления заболевания, связанного с инвалидностью, что сделало их непригодными для военной службы.
Следователи провели обыски по адресу больницы, в результате чего были обнаружены и изъяты:
- 80 тысяч долларов,
- более 23 тысяч евро,
- несколько жестких дисков,
- оптические носители информации,
- ноутбук,
- мобильный телефон,
- другие подтверждения противоправной деятельности.
Фигурантке дела грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Politeka также писала о том, что глава МСЭК обогатилась на миллионы долларов на ухилянтах. В Хмельницкой области работники ДБР разоблачили коррупционную схему, к которой были причастны руководитель областного медико-социального экспертного центра и ее сын, занимающий руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда.
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