В Житомире врач организовал масштабную коррупционную схему, связанную с уклонистами , на которой незаконно заработала миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 7 октября.

Правоохранители установили, что 56-летний врач выдавала уклончанам фиктивные выводы обследования МРТ в одном из диагностических центров Житомира. Мужчины призывного возраста за последние несколько лет не проходили обследование МРТ, но в их медицинской документации были подделаны выводы.

Эти ложные документы служили основанием для установления заболевания, связанного с инвалидностью, что сделало их непригодными для военной службы.

Следователи провели обыски по адресу больницы, в результате чего были обнаружены и изъяты:

80 тысяч долларов,

более 23 тысяч евро,

несколько жестких дисков,

оптические носители информации,

ноутбук,

мобильный телефон,

другие подтверждения противоправной деятельности.

Фигурантке дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что глава МСЭК обогатилась на миллионы долларов на ухилянтах. В Хмельницкой области работники ДБР разоблачили коррупционную схему, к которой были причастны руководитель областного медико-социального экспертного центра и ее сын, занимающий руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда.

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