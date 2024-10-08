В Житомире врач организовал масштабную коррупционную схему, связанную с уклонистами , на которой незаконно заработала миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 7 октября.

Правоохранители установили, что 56-летний врач выдавала уклончанам фиктивные выводы обследования МРТ в одном из диагностических центров Житомира. Мужчины призывного возраста за последние несколько лет не проходили обследование МРТ, но в их медицинской документации были подделаны выводы.

Эти ложные документы служили основанием для установления заболевания, связанного с инвалидностью, что сделало их непригодными для военной службы.

Следователи провели обыски по адресу больницы, в результате чего были обнаружены и изъяты:

коррупция, взятка

  • 80 тысяч долларов,
  • более 23 тысяч евро,
  • несколько жестких дисков,
  • оптические носители информации,
  • ноутбук,
  • мобильный телефон,
  • другие подтверждения противоправной деятельности.

Фигурантке дела грозит до десяти лет лишения свободы.

коррупция, взятка

Ранее Politeka также писала о том, что глава МСЭК обогатилась на миллионы долларов на ухилянтах. В Хмельницкой области работники ДБР разоблачили коррупционную схему, к которой были причастны руководитель областного медико-социального экспертного центра и ее сын, занимающий руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда.

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