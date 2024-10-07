Відомо, що священник намагався забрати від військових чоловіка, якого він нібито виростив.

У соцмережах з'явилося відео, на якому священнослужитель УПЦ з Буковини звинувачує військових у протиправних діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

На відео видно, як священник перешкоджає руху транспорту та провокує конфлікт, звинувачуючи військових у незаконних діях.

Священник, який представився Михайлом Жаром, повідомив, що є Героєм України та інвалідом І групи. Він емоційно та намагався забрати від військових чоловіка, якого він нібито виростив.

Реакція ТЦК

У військкоматі заявили, що відео є маніпулятивним і не відображає реальної ситуації.

За словамиі ТЦК, громадянин, про якого поширилось у відео, є військовозобов'язаним, але під час перевірки не надав усі документи, зокрема про право на відстрочку.

У центрі мобілізації громадянин поводився спокійно та не висловлював претензій до дій військових. Після надання документів йому було надано можливість оформити відстрочку.

На відео видно, як священник зібрав людей, що, за словами військових, заважало мобілізаційним заходам. Для створення суспільного резонансу священнослужитель записав відео.

"Протиправних дій з боку військових не було. Ми закликаємо громадян і медіа критично ставитися до таких відео, перевіряти інформацію та шукати її на офіційних джерелах. Поширення неправдивих даних під час воєнного стану є підтримкою ворога", - наголосили в Чернівецькому ТЦК та СП.

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