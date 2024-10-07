Известно, что священник пытался унести от военных мужа, которого он якобы вырастил.

В соцсетях появилось видео, на котором священнослужитель УПЦ из Буковины обвиняет военных в противоправных действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

На видео видно, как священник препятствует движению транспорта и провоцирует конфликт, обвиняя военных в незаконных действиях.

Священник, представившийся Михаилом Жаром, сообщил, что является Героем Украины и инвалидом I группы. Он эмоционально и пытался унести от военных мужчину, которого он якобы вырастил.

Реакция ТЦК

В военкомате заявили, что видео является манипулятивным и не отображает реальную ситуацию.

По словам ТЦК, гражданин, о котором распространилось в видео, военнообязан, но во время проверки не предоставил все документы, в частности о праве на отсрочку.

В центре мобилизации гражданин вел себя спокойно и не высказывал претензий к действиям военных. После предоставления документов ему была предоставлена ​​возможность оформить отсрочку.

На видео видно, как священник собрал людей, что, по словам военных, мешало мобилизационным мерам. Для сотворения публичного резонанса священнослужитель записал видео.

"Протиправных действий со стороны военных не было. Мы призываем граждан и медиа критически относиться к таким видео, проверять информацию и искать ее на официальных источниках. Распространение ложных данных во время военного положения является поддержкой врага", - подчеркнули в Черновицком ТЦК и СП.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.