В Україні з 1 січня 2025 року змінюється тариф на доставку газу, причому більше сплатять ті споживачі, які з жовтня 2023 року по вересень 2024 року спожили більше газу, ніж в аналогічному періоді 2022/2023 років.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Відповідно до інформації, наданою компанією "Вінницягаз", плата за розподіл газу покриває витрати на обслуговування газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби та заробітну плату спеціалістам, які підтримують належну роботу системи. Компанія також інвестує в реконструкцію та модернізацію газових мереж.

В Україні тарифи на доставку газу суттєво відрізняються залежно від регіону. Наприклад, у Вінниці тариф є одним із найвищих. Чим більше розгалужена мережа газопроводів та менше споживачів, тим вищими є тарифи. У Києві, зважаючи на велику кількість споживачів, тарифи є найнижчими в Україні. Менше двох гривень за кубометр платять також у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях. В інших регіонах тариф перевищує 2 гривні за кубометр.

Споживачі в Україні наразі сплачують за доставку газу на основі обсягу, використаного в попередньому газовому році (з 1 жовтня по 30 вересня). На даний момент українці сплачують за обсяги, спожиті з жовтня 2022 року по вересень 2023 року. З 2025 року платіж визначатиметься на основі споживання газу з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Важливо, щоб споживачі вчасно подавали покази своїх газових лічильників. У разі невиконання цього обов'язку газопостачальні компанії використовують усереднені дані, які можуть перевищити фактичні обсяги споживання. Наприклад, якщо в газовому році 2022-2023 років у Київській області ви спожили 1100 кубометрів газу, то ваш щомісячний платіж складе 163,9 грн (вартість 91,6 кубометрів).

З 1 січня 2025 року українці починають платити за доставку газу на підставі споживання, зафіксованого у попередньому газовому році. Якщо, наприклад, у період з жовтня 2023 року до вересня 2024 року ви використали 1300 кубометрів газу, ваш щомісячний платіж становить 193,7 грн, що відповідає 108,3 кубометрів газу на місяць. Розрахунок платежу відбувається шляхом розподілу загального обсягу проживання на 12 та множення за тарифом, визначеним для конкретного регіону.

Також встановлені мінімальні обсяги споживання: якщо у вас є тільки газова плита, ви нараховуєте щонайменше 39 кубометрів на рік, навіть якщо ви не користуєтеся газом. При наявності газового бойлера мінімальний обсяг зростає до 126 кубометрів, а якщо є також газове опалення — до 314 кубометрів.

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