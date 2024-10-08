Потребители в Украине платят за доставку газа на основе объема, использованного в предыдущем газовом году.

В Украине с 1 января 2025 года меняется тариф на доставку газа, причем больше уплатят те потребители, которые с октября 2023 по сентябрь 2024 потребили больше газа, чем в аналогичном периоде 2022/2023 годов.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

В соответствии с информацией, предоставленной компанией "Винницагаз", плата за распределение газа покрывает расходы на обслуживание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы и заработную плату специалистам, поддерживающим надлежащую работу системы. Компания также инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей.

В Украине тарифы на доставку газа существенно разнятся в зависимости от региона. Например, в Виннице тариф является одним из самых высоких. Чем больше разветвлена ​​сеть газопроводов и меньше потребителей, тем выше тарифы. В Киеве, учитывая большое количество потребителей, тарифы самые низкие в Украине. Меньше двух гривен за кубометр платят также в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях. В других регионах тариф превышает 2 гривны за кубометр.

Потребители в Украине платят за доставку газа на основе объема, использованного в предыдущем газовом году (с 1 октября по 30 сентября). На данный момент украинцы платят за объемы, потребленные с октября 2022 по сентябрь 2023 года. С 2025 года платеж будет определяться на основе потребления газа с октября 2023 по сентябрь 2024 года.

Важно, чтобы потребители вовремя давали показания своих газовых счетчиков. В случае невыполнения этой обязанности газоснабжающие компании используют усредненные данные, которые могут превысить фактические объемы потребления. К примеру, если в газовом году 2022-2023 годов в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то ваш ежемесячный платеж составит 163,9 грн (стоимость 91,6 кубометров).

С 1 января 2025 украинцы начинают платить за доставку газа на основании потребления, зафиксированного в предыдущем газовом году. Если, например, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года вы использовали 1300 кубометров газа, ваш ежемесячный платеж составляет 193,7 грн, что соответствует 108,3 кубометров газа в месяц. Расчет платежа производится путем распределения общего объема проживания на 12 и умножения по тарифу, определенному для конкретного региона.

Также установлены минимальные объемы потребления: если у вас есть только газовая плита, вы насчитываете не менее 39 кубометров в год, даже если вы не пользуетесь газом. При наличии газового бойлера минимальный объем возрастает до 126 кубометров, а если есть газовое отопление — до 314 кубометров.

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