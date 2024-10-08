Крім того, юрист підкреслив, що в особистій справі має бути присутній номер телефону та електронна адреса.

Якщо громадянин, який підлягає військовій службі, не має державної реєстрації, це не звільняє його від загальної мобілізації в особливий період.

Про це повідомляє юрист Дмитро Франчук.

Повістки будуть надсилатися на місце його роботи, останнє відоме місце проживання або реєстрацію за адресою найближчих родичів.

Крім того, що неповідомлення про реєстрацію не є підставою для звільнення від мобілізації.

Куди надсилатимуть повістки особам без державної реєстрації?

Франчук пояснив, що територіальні центри комплектування мають надсилати повістки таким громадянам за такими адресами:

останнє відоме місце проживання;

місце роботи;

адреса реєстрації близьких родичів.

Крім того, юрист підкреслив, що в особистій справі має бути присутній номер телефону та електронна адреса, за якими співробітники ТЦК також повинні зв’язуватися з військовосзобов'язаними.

Раніше Politeka також писала про те, що з листопада 2024 року у застосунку "Резерв+" стане доступною можливість отримання відстрочки від мобілізації, продовжити відстрочку також можна буде через цей застосунок.

У "Резерв+" планується впровадження функції отримання відстрочки для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

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