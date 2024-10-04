З листопада 2024 року у застосунку "Резерв+" стане доступною можливість отримання відстрочки від мобілізації, продовжити відстрочку також можна буде через цей застосунок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції IT Arena 2024.

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У "Резерв+" планується впровадження функції отримання відстрочки для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

Ця нова можливість має на меті спростити процес, особливо для студентів, які навчаються за кордоном.

"Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна. Для того, щоб зробити це, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери — власники реєстрів — були технологічно готові до цього", — зазначила Черногоренко.

Порядок подання документів та отримання відстрочки регламентується Постановою КМУ №560.

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"Для отримання відстрочки подається заява голові комісії ТЦК та СП та документи, що підтверджують право на відстрочку. Комісія зобов'язана розглянути заяву протягом семи днів з дня отримання заяви, а у разі надсилання запитів до відповідних установ для отримання додаткової інформації, заява має бути розглянути на наступний день після отримання відповідної відповіді на запит", — зазначила Марина Бекало.

За результатами розгляду ухвалюється рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

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