С ноября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступна возможность получения отсрочки от мобилизации, продлить отсрочку также можно будет через это приложение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024 года.

мобилизация, тцк, призыв, повестка

В "Резерв+" планируется внедрение функции получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

Эта новая возможность преследует цель упростить процесс, особенно для студентов, обучающихся за границей.

"Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидна. Для того чтобы сделать это, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры - владельцы реестров - были технологически готовы к этому", - отметила Черногоренко.

Порядок предоставления документов и получения отсрочки регламентируется Постановлением КМУ №560.

мобилизация, тцк, призыв, повестка

"Для получения отсрочки подается заявление главе комиссии ТЦК и СП и документы, подтверждающие право на отсрочку. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение семи дней со дня получения заявления, а в случае отправки запросов в соответствующие учреждения для получения дополнительной информации, заявление должно быть рассмотреть на следующий день после получения ответного ответа на запрос", — отметила Марина Бекало.

По результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Последние новости Украины:

Массовые поджоги военных авто прокатились по Украине: уничтожено больше 200 машин.

Хищение на государственном предприятии: разоблачена новая коррупционная схема, чиновник растратил кругленькую сумму.

В украинской энергетике украли сотни миллионов: циничное преступление совершили ради наживы.