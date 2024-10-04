Отсрочка предоставляется сроком на время действия указа президента о проведении мобилизации, то есть на три месяца, которая подлежит продлению на тот же срок.

С ноября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступна возможность получения отсрочки от мобилизации, продлить отсрочку также можно будет через это приложение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024 года.

В "Резерв+" планируется внедрение функции получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

Эта новая возможность преследует цель упростить процесс, особенно для студентов, обучающихся за границей.

"Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидна. Для того чтобы сделать это, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры - владельцы реестров - были технологически готовы к этому", - отметила Черногоренко.

Порядок предоставления документов и получения отсрочки регламентируется Постановлением КМУ №560.

"Для получения отсрочки подается заявление главе комиссии ТЦК и СП и документы, подтверждающие право на отсрочку. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение семи дней со дня получения заявления, а в случае отправки запросов в соответствующие учреждения для получения дополнительной информации, заявление должно быть рассмотреть на следующий день после получения ответного ответа на запрос", — отметила Марина Бекало.

По результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

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