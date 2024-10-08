Если гражданин, подлежащий военной службе, не имеет государственной регистрации, это не освобождает от общей мобилизации в особый период.
Об этом сообщает юрист Дмитрий Франчук.
Повестки будут отправляться на место его работы, последнее известное место жительства или регистрацию по ближайшим родственникам.
Кроме того, несообщение о регистрации не является основанием для освобождения от мобилизации.
Куда будут посылать повестки лицам без государственной регистрации?
Франчук пояснил, что территориальные центры комплектования должны посылать повестки таким гражданам по следующим адресам:
- последнее известное место жительства;
- место работы;
- адрес регистрации близких родственников.
Кроме того, юрист подчеркнул, что в личном деле должен присутствовать номер телефона и адрес электронной почты, по которым сотрудники ТЦК также должны связываться с военнообязанными.
Ранее Politeka также писала о том, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступна возможность получения отсрочки от мобилизации, продлить отсрочку также можно будет через это приложение.
В "Резерв+" планируется внедрение функции получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.
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