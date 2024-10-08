Кроме того, юрист подчеркнул, что в личном деле должен присутствовать номер телефона и адрес электронной почты.

Если гражданин, подлежащий военной службе, не имеет государственной регистрации, это не освобождает от общей мобилизации в особый период.

Об этом сообщает юрист Дмитрий Франчук.

Повестки будут отправляться на место его работы, последнее известное место жительства или регистрацию по ближайшим родственникам.

Кроме того, несообщение о регистрации не является основанием для освобождения от мобилизации.

Куда будут посылать повестки лицам без государственной регистрации?

Франчук пояснил, что территориальные центры комплектования должны посылать повестки таким гражданам по следующим адресам:

последнее известное место жительства;

место работы;

адрес регистрации близких родственников.

Кроме того, юрист подчеркнул, что в личном деле должен присутствовать номер телефона и адрес электронной почты, по которым сотрудники ТЦК также должны связываться с военнообязанными.

Ранее Politeka также писала о том, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступна возможность получения отсрочки от мобилизации, продлить отсрочку также можно будет через это приложение.

В "Резерв+" планируется внедрение функции получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.