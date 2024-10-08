Після прибуття слідчо-оперативної групи було складено акт про правопорушення, а представники компанії-перевізника порадили чоловіку звернутися до страхової компанії для компенсації.

У Києві мешканець отримав штраф за паркування автомобіля в недозволеному місці, після чого його транспорт евакуювали, і 900 гривень, сплачених ним, в результаті обернулися на 15 тисяч доларів через пошкодження під час спуску з евакуатора.

Про цю співпрацю сам постраждалий розповів на своїй сторінці, передають Новини Live.

Що трапилося?

"3 жовтня о 11:23 моє авто евакуювали за порушення правил дорожнього руху (пункт 15.9, г: зупинка на пішохідному переході або ближче ніж 10 метрів до нього). Це підтверджується наявністю доказів адміністративного правопорушення", — написав він.

Після того, як автомобіль було евакуйовано, він відразу сплатив штраф і поїхав за адресою, зазначеною в застосунку "Київ цифровий".

«Але відповідальна особа повідомила, що авто немає, і, ймовірно, потрібно забрати його за адресою Гната Хоткевича 20-Б. По прибутті почався справжній цирк: представники компанії-перевізника заявили, що «Ваш автомобіль пошкоджено під час спуску з евакуатора», — вважає в його повідомленні. Виявилося, що автомобіль перевернувся на дах, внаслідок чого він отримав численні пошкодження.

Після прибуття слідчо-оперативної групи було складено акт про правопорушення, а представники компанії-перевізника порадили чоловіку звернутися до страхової компанії для компенсації.

«Інспекція з паркування відмовилася коментувати причетність. Водій евакуатора сьогодні продовжив свою роботу, доставляючи нові автомобілі на штрафмайданчик, не отримавши жодного покарання», — додав власник пошкодженого авто.

Підсумовуючи все вищезазначене, чоловік зробив декілька висновків про свій досвід. Він зазначає, що:

Ніхто не переймається вашими проблемами; мета кожного — знайти "крайніх".

Представники правоохоронних органів лише сфотографувалися, посміялися і побажали удачі.

Штраф за паркування розміром 900 гривень обернувся в 15 000 доларів і додатковими проблемами на рік вперед.

Бюрократична система працює на повну потужність.

Наприкінці свого посту киянин висловив подяку за репости і закликав більше людей знати про цю реальну проблему, що ілюструє проблему відсутності справедливості або ж бажання вирішувати ситуацію.

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