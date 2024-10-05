У разі виявлення порушень споживач може отримати штраф у розмірі від 3 300 до 50 000 гривень.

Українцям, які використовують газ, можуть загрожувати серйозні штрафи - компанія "Газмережі" регулярно здійснює перевірки споживачів газу.

У "Газмережі" повідомили деталі. Так, якщо буде виявлено несанкціонований відбір блакитного палива, споживачам доведеться сплатити великі штрафи.

У "Газмережі" повідомили, що з початку 2024 року в Дніпрі та Дніпровському районі було зафіксовано понад 360 випадків несанкціонованого відбору природного газу, що завдало збитків на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень. Проте в масштабах країни ці показники значно вищі.

Основні порушення включають:

незаконні врізки в газопроводи;

втручання в роботу газових лічильників для зміни показників;

самовільне відновлення газопостачання.

У разі виявлення таких порушень споживач може отримати штраф у розмірі від 3 300 до 50 000 гривень. Якщо споживач відмовляється платити, штраф буде стягнуто через суд, і доведеться додатково покрити судовий збір.

Компанія також наголошує, що ці порушення становлять серйозну загрозу для життя і здоров'я. В місцях несанкціонованих врізок у газопроводи можуть виникати витоки газу, що веде до аварій і навіть фатальних наслідків.

Нагадаємо також - українці, які живуть у багатоквартирних будинках, отримають додаткові платіжки за технічне обслуговування газопроводів, що знаходяться за межами квартир.

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