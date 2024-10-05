При выявлении нарушений потребитель может получить штраф в размере от 3 300 до 50 000 гривен.

Украинцам, использующим газ, могут грозить серьезные штрафы – компания "Газсети" регулярно осуществляет проверки потребителей газа.

В "Газсети" сообщили детали. Так, если будет выявлен несанкционированный отбор голубого топлива, потребителям придется заплатить большие штрафы.

В "Газсети" сообщили, что с начала 2024 года в Днепре и Днепровском районе было зафиксировано более 360 случаев несанкционированного отбора природного газа, что нанесло убытки на общую сумму более 3,2 миллиона гривен. Однако в масштабах страны эти показатели значительно выше.

Основные нарушения включают:

незаконные врезки в газопроводы;

вмешательство в работу газовых счетчиков для изменения показателей;

самопроизвольное восстановление газоснабжения.

При выявлении таких нарушений потребитель может получить штраф в размере от 3 300 до 50 000 гривен. Если потребитель отказывается платить, штраф будет взыскан через суд, и придется дополнительно возместить судебный сбор.

Компания также отмечает, что эти нарушения представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья. В местах несанкционированных врезок в газопроводы могут возникать утечки газа, ведущие к авариям и даже роковым последствиям.

Напомним также - украинцы, живущие в многоквартирных домах, получат дополнительные платежи за техническое обслуживание находящихся за пределами квартир газопроводов.

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