По прибытии следственно-оперативной группы был составлен акт о правонарушениях, а представители компании-перевозчика посоветовали мужчине обратиться в страховую компанию для компенсации.

В Киеве житель получил штраф за парковку автомобиля в неположенном месте, после чего его транспорт эвакуировали, и 900 гривен, уплаченных им, в результате обернулись на 15 тысяч долларов из-за повреждений при спуске с эвакуатора.

Об этом сотрудничестве сам пострадавший рассказал на своей странице, передают Новости Live.

Что произошло?

"3 октября в 11:23 мое авто эвакуировали за нарушение правил дорожного движения (пункт 15.9, г: остановка на пешеходном переходе или ближе 10 метров к нему). Это подтверждается наличием доказательств административного правонарушения", — написал он.

После того, как автомобиль был эвакуирован, он сразу уплатил штраф и поехал по адресу, указанному в приложении "Киев цифровой".

«Но ответственное лицо сообщило, что авто нет, и, вероятно, нужно забрать его по адресу Гната Хоткевича 20-Б. По прибытии начался настоящий цирк: представители компании-перевозчика заявили, что "Ваш автомобиль поврежден во время спуска с эвакуатора", - считает в его сообщении. Оказалось, что автомобиль перевернулся на крышу, в результате чего он получил многочисленные повреждения.

По прибытии следственно-оперативной группы был составлен акт о правонарушениях, а представители компании-перевозчика посоветовали мужчине обратиться в страховую компанию для компенсации.

«Инспекция по парковке отказалась комментировать причастность. Водитель эвакуатора сегодня продолжил свою работу, доставляя новые автомобили на штрафплощадку, не получив ни одного наказания», — добавил владелец поврежденного автомобиля.

Подытоживая все вышеперечисленное, мужчина сделал несколько выводов о своем опыте. Он отмечает, что:

Никто не волнует ваши проблемы; цель каждого - найти "крайних".

Представители правоохранительных органов только сфотографировались, посмеялись и пожелали удачи.

Штраф за парковку в размере 900 гривен обернулся в 15 000 долларов и дополнительными проблемами на год вперед.

Бюрократическая система работает на полную мощность.

В конце своего поста киевлянин выразил благодарность за репосты и призвал больше людей знать об этой реальной проблеме, иллюстрирующей проблему отсутствия справедливости или желание решать ситуацию.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.