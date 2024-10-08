Ніч під проливним дощем, без їжі та в холоді, змусила його звернутися за допомогою до прикордонників.

Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у горах, намагаючись нелегально покинути країну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ 5 жовтня.

Чоловік придбав маршрут у контрабандиста, сподіваючись перетнути кордон, проте ледь не загинув від холоду.

Він заплатив 2000 доларів за цей ризикований шлях. Маючи намір дістатися до Словаччини, він намагався уникнути заборони на виїзд для військовозобов'язаних, але швидко заблукав у горах.

Ніч під проливним дощем, без їжі та в холоді, змусила його звернутися за допомогою до прикордонників. Вони знайшли його виснаженого, переохолодженого і доставили до підрозділу, де надали необхідну допомогу та зігріли.

Незабаром на чоловіка чекає суд за спробу незаконного перетину кордону.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні почастішали скандали з територіальними центрами комплектування, через що військові зазначають, що попри гостру нестачу особового складу на фронті, затримані на вулицях люди не мають мотивації, а їх підготовка потребує значного часу.

Військові підтверджують, що ситуація на фронті критична через брак особового складу. Російські війська чисельно переважають, що дає їм перевагу на лінії фронту. Втім, бойові командири підкреслюють, що армії потрібні не просто люди, а підготовлені та вмотивовані бійці.

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