Ночь под проливным дождем, без еды и в холоде, заставила его обратиться за помощью к пограничникам.

Пограничники спасли заблудившегося в горах мужчину, пытаясь нелегально покинуть страну .

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 5 октября.

Мужчина приобрел маршрут у контрабандиста в надежде пересечь границу, однако чуть не погиб от холода.

Он заплатил 2000 долларов за этот рискованный путь. Намереваясь добраться до Словакии, он пытался избежать запрета на выезд для военнообязанных, но быстро заблудился в горах.

Ночь под проливным дождем, без еды и в холоде, заставила его обратиться за помощью к пограничникам. Они нашли его истощенного, переохлажденного и доставили в подразделение, где оказали необходимую помощь и согрели.

Вскоре мужчину ждет суд за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине участились скандалы с территориальными центрами комплектования, из-за чего военные отмечают, что, несмотря на острую нехватку личного состава на фронте, задержанные на улицах люди не имеют мотивации, а их подготовка требует значительного времени.

Военные подтверждают, что ситуация на фронте критическая из-за отсутствия личного состава. Российские войска численно преобладают, что дает им преимущество на линии фронта. Боевые командиры подчеркивают, что армии нужны не просто люди, а подготовленные и мотивированные бойцы.

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