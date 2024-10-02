В Україні почастішали скандали з територіальними центрами комплектування, через що військові зазначають, що попри гостру нестачу особового складу на фронті, затримані на вулицях люди не мають мотивації, а їх підготовка потребує значного часу.

Цю ситуацію висвітлили в сюжеті ТСН.

"Бусифікація" в Україні

Методи ТЦК, коли під час рейдів призовників садять в мікроавтобуси та доставляють до центрів комплектування, отримали народну назву "бусифікація".

Дмитро, працівник критичної інфраструктури з відстрочкою від мобілізації, розповів, що одного разу його зупинили на вулиці представники ТЦК. Через технічну затримку застосунок "Резерв+" ще не відобразив його статус, тому чоловіка затримали. «До навчального центру я потрапив уже з діагнозом струс мозку. Невдовзі система підтягнула мої дані, і мене відпустили», — поділився Дмитро.

Позиція військових

Військові підтверджують, що ситуація на фронті критична через брак особового складу. Російські війська чисельно переважають, що дає їм перевагу на лінії фронту.

Втім, бойові командири підкреслюють, що армії потрібні не просто люди, а підготовлені та вмотивовані бійці. Ті ж, кого зупиняють на вулицях, не завжди відповідають таким вимогам. "Коли вони приходять, нам доводиться працювати над їхньою мотивацією. Ми інвестуємо час в їхню підготовку", — пояснює військовий психолог Дмитро Козінчук.

Як ТЦК пояснюють "бусифікацію"

Співробітники ТЦК позаочі розповідають, що такі методи є вимушеними через гостру нестачу кадрів.

Водночас військові експерти наголошують на необхідності розвитку системи рекрутингу в Україні. За їхніми підрахунками, за травень до лав армії приєдналося близько 30 тисяч людей, з яких лише 6,5 тисяч прийшли через рекрутингові центри добровільно.

Журналісти звернулися до Командування Сухопутних військ за коментарями, але їх перенаправили до Міноборони, де відповіді також поки не надали.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.