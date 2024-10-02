В Украине участились скандалы с территориальными центрами комплектования, из-за чего военные отмечают, что, несмотря на острую нехватку личного состава на фронте, задержанные на улицах люди не имеют мотивации, а их подготовка требует значительного времени.

Эту ситуацию осветили в сюжете ТСН.

"Бусификация" в Украине

Методы ТЦК, когда во время рейдов призывников сажают в микроавтобусы и доставляют в центры комплектования, получили народное название "бусификация".

Дмитрий, работник критической инфраструктуры с отсрочкой от мобилизации, рассказал, что однажды его остановили на улице представители ТЦК. Из-за технической задержки приложение "Резерв+" еще не отразило его статус, поэтому мужчину задержали. «В учебный центр я попал уже с диагнозом сотрясение мозга. Вскоре система подтянула мои данные и меня отпустили», — поделился Дмитрий.

Позиция военных

Военные подтверждают, что ситуация на фронте критическая из-за отсутствия личного состава. Российские войска численно преобладают, что дает им преимущество на линии фронта.

Боевые командиры подчеркивают, что армии нужны не просто люди, а подготовленные и мотивированные бойцы. Те же, кого останавливают на улицах, не всегда отвечают таким требованиям. "Когда они приходят, нам приходится работать над их мотивацией. Мы инвестируем время в их подготовку", - объясняет военный психолог Дмитрий Козинчук.

Как ТЦК объясняют "бусификацию"

Сотрудники ТЦК за глаза рассказывают, что такие методы вынуждены из-за острой нехватки кадров.

В то же время военные эксперты отмечают необходимость развития системы рекрутинга в Украине. По их подсчетам, за май в ряды армии присоединилось около 30 тысяч человек, из которых только 6,5 тысячи пришли через рекрутинговые центры добровольно.

Журналисты обратились в Командование Сухопутных войск за комментариями, но их перенаправили в Миноборону, где ответы также пока не дали.

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