Відтепер добровольці взаємодіяють окремо з обраною військовою частиною, мінімізуючи необхідність відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

З 5 жовтня в Україні впроваджуються нові правила призову військовозобов'язаних до лав Збройних сил.

Про це йдеться у повідомленні платформи для працевлаштування та рекрутингу Lobby X.

Нові правила покликані спростити процес мобілізації та зробити його більш ефективним.

Основні зміни в правилах призову:

Відтепер добровольці взаємодіяють окремо з обраною військовою частиною, мінімізуючи необхідність відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також не буде розподілу через навчальні центри.

Новий порядок дій для добровольців:

подати заявку на службу до підрозділу Збройних сил України;

пройти відбір та отримати згоду від команди військової частини;

надіслати заяву про бажання мобілізуватися на певну посаду;

отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) від командира;

приступити до служби в обраній військовій частині.

Якщо військовослужбовці не мають військового досвіду за останні 10 років, їх направляють до навчальних центрів для проходження базової підготовки.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні почастішали скандали з територіальними центрами комплектування, через що військові зазначають, що попри гостру нестачу особового складу на фронті, затримані на вулицях люди не мають мотивації, а їх підготовка потребує значного часу.

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