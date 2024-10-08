З 5 жовтня в Україні впроваджуються нові правила призову військовозобов'язаних до лав Збройних сил.
Про це йдеться у повідомленні платформи для працевлаштування та рекрутингу Lobby X.
Нові правила покликані спростити процес мобілізації та зробити його більш ефективним.
Основні зміни в правилах призову:
Відтепер добровольці взаємодіяють окремо з обраною військовою частиною, мінімізуючи необхідність відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також не буде розподілу через навчальні центри.
Новий порядок дій для добровольців:
- подати заявку на службу до підрозділу Збройних сил України;
- пройти відбір та отримати згоду від команди військової частини;
- надіслати заяву про бажання мобілізуватися на певну посаду;
- отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) від командира;
- приступити до служби в обраній військовій частині.
Якщо військовослужбовці не мають військового досвіду за останні 10 років, їх направляють до навчальних центрів для проходження базової підготовки.
Раніше Politeka також писала про те, що в Україні почастішали скандали з територіальними центрами комплектування, через що військові зазначають, що попри гостру нестачу особового складу на фронті, затримані на вулицях люди не мають мотивації, а їх підготовка потребує значного часу.
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