С 5 октября в Украине внедряются новые правила призыва военнообязанных в ряды Вооруженных сил .
Об этом говорится в сообщении платформы для трудоустройства и рекрутинга Lobby X.
Новые правила призваны упростить процесс мобилизации и сделать его более эффективным.
Основные изменения в правилах призыва:
Теперь добровольцы взаимодействуют отдельно с избранной воинской частью, минимизируя необходимость посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также не будет распределения через учебные центры.
Новый порядок действий для добровольцев:
- подать заявку на службу в подразделение Вооруженных Сил Украины;
- пройти отбор и получить согласие команды воинской части;
- направить заявление о желании мобилизоваться на определенную должность;
- получить направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) от командира;
- приступить к службе в избранной воинской части.
Если у военнослужащих нет военного опыта за последние 10 лет, их направляют в учебные центры для прохождения базовой подготовки.
Ранее Politeka также писала о том, что в Украине участились скандалы с территориальными центрами комплектования, из-за чего военные отмечают, что, несмотря на острую нехватку личного состава на фронте, задержанные на улицах люди не имеют мотивации, а их подготовка требует значительного времени.
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