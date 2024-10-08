Теперь добровольцы взаимодействуют отдельно с избранной воинской частью, минимизируя необходимость посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

С 5 октября в Украине внедряются новые правила призыва военнообязанных в ряды Вооруженных сил .

Об этом говорится в сообщении платформы для трудоустройства и рекрутинга Lobby X.

Новые правила призваны упростить процесс мобилизации и сделать его более эффективным.

Основные изменения в правилах призыва:

Теперь добровольцы взаимодействуют отдельно с избранной воинской частью, минимизируя необходимость посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также не будет распределения через учебные центры.

Новый порядок действий для добровольцев:

подать заявку на службу в подразделение Вооруженных Сил Украины;

пройти отбор и получить согласие команды воинской части;

направить заявление о желании мобилизоваться на определенную должность;

получить направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) от командира;

приступить к службе в избранной воинской части.

Если у военнослужащих нет военного опыта за последние 10 лет, их направляют в учебные центры для прохождения базовой подготовки.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине участились скандалы с территориальными центрами комплектования, из-за чего военные отмечают, что, несмотря на острую нехватку личного состава на фронте, задержанные на улицах люди не имеют мотивации, а их подготовка требует значительного времени.

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