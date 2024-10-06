Обвинувачена зазначила, що не підтримувала окупаційні дії, але була вимушена шукати роботу, щоб підтримувати хвору матір, яка перенесла два інсульти та має онкологічне захворювання, а також паралізовану сестру.

У Харківській області відбувся суд над жінкою, яка співпрацювала з окупантами через складні сімейні обставини.

Цю інформацію оприлюднено у вироку суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними справи, у період з червня до початку вересня 2022 року мешканка Ізюма виконувала обов’язки начальника «відділення поштового зв’язку № 3 КП «Пошта Ізюма»», яке було створено окупаційною адміністрацією.

Під час судового розгляду жінка визнала свою провину та пояснила, що відповідала за контроль роботи листонош і поширення пропагандистських видань. Їй за це платили продуктовими наборами, а також один раз надали 10 тисяч рублів.

Обвинувачена зазначила, що не підтримувала окупаційні дії, але була вимушена шукати роботу, щоб підтримувати хвору матір, яка перенесла два інсульти та має онкологічне захворювання, а також паралізовану сестру. Крім того, вона опікується своєю онукою, яка народилася у 2015 році, але її матір померла. Жінка не виїхала з міста, оскільки не могла перевезти батьків, а після звільнення території не переховувалася від правоохоронців.

Також відомо, що її син служить у Збройних силах України і зник безвісти під час виконання бойового завдання 2 вересня 2024 року в районі Глибокого Харківської області.

У підсумку суд врахував усі обставини справи, призначив жінці п'ять років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на 10 років, проте звільнивши її від проходження покарання, встановив трирічний випробувальний термін.

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