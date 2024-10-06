Обвиняемая отметила, что не поддерживала оккупационные действия, но была вынуждена искать работу, чтобы поддерживать больную мать, которая перенесла два инсульта и имеет онкологическое заболевание, а также парализованную сестру.

В Харьковской области состоялся суд над женщиной, которая сотрудничала с оккупантами из-за сложных семейных обстоятельств.

Эта информация обнародована в приговоре суда в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным дела, в период с июня по начало сентября 2022 года жительница Изюма исполняла обязанности начальника «отделения почтовой связи № 3 КП «Почта Изюма»», созданного оккупационной администрацией.

Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину и объяснила, что отвечала за контроль работы почтальонов и распространение пропагандистских изданий. Ей за это платили продуктовыми наборами, а также однажды предоставили 10 тысяч рублей.

Обвиняемая отметила, что не поддерживала оккупационные действия, но была вынуждена искать работу, чтобы поддерживать больную мать, которая перенесла два инсульта и имеет онкологическое заболевание, а также парализованную сестру. Кроме того, она занимается своей внучкой, которая родилась в 2015 году, но ее мать умерла. Женщина не уехала из города, поскольку не могла перевезти родителей, а после освобождения территории не скрывалась от правоохранителей.

Также известно, что ее сын служит в Вооруженных силах Украины и пропал без вести во время выполнения боевого задания 2 сентября 2024 в районе Глубокого Харьковской области.

В итоге суд учел все обстоятельства дела, назначил женщине пять лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 10 лет, однако, освободив его от прохождения наказания, установил трехлетний испытательный срок.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.