Жінка отримала штраф у розмірі 140 тисяч гривень і втратила телефон через публікації про ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У Чернігівській області жінка у чаті соціальної мережі ділилася інформацією про пересування працівників ТЦК, що призвело до відповідного покарання.

Згідно з матеріалами справи, мешканка Ніжина розповсюджувала відомості про переміщення військових, які виконують мобілізаційні завдання. Зокрема, 6 травня вона зробила щонайменше три пости, де вказувала на дислокацію та пересування представників ТЦК та СП.

"В сторону базару 7 зелених, виписують", "Біля Зірочки", "Можливо, й було, але не бачила на власні очі", — зазначала вона. Крім того, жінка викладала фото військових.

Суд прийняв рішення, що ці дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України, тому наклав на жінку штраф у розмірі 8 236 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (140 тисяч гривень). Також у дохід держави було конфісковано її мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32 як речовий доказ.

Раніше Politeka також писала про те, що у Києві чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) під час оновлення його даних - він не погодився з цим рішенням і вирішив оскаржити штраф.

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