Женщина получила штраф в размере 140 тысяч гривен и потеряла телефон из-за публикаций о ТЦК.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В Черниговской области женщина в чате социальной сети делилась информацией о передвижении работников ТЦК, что привело к наказанию.

Согласно материалам дела, жительница Нежина распространяла сведения о перемещении военных, выполняющих мобилизационные задания. В частности, 6 мая она совершила по меньшей мере три поста, указывая на дислокацию и передвижение представителей ТЦК и СП.

"В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "У Звездочки", "Возможно, и было, но не видела своими глазами", - отмечала она. Кроме того, женщина выкладывала фото военных.

Суд принял решение, что эти действия препятствуют деятельности Вооруженных Сил Украины, поэтому наложил на женщину штраф в размере 8 236 тысяч рублей (140 тысяч гривен). Также в доход государства был конфискован его мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32 как вещественное доказательство.

Ранее Politeka также писала о том, что в Киеве мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен в Территориальном центре комплектования (ТЦК) во время обновления его данных – он не согласился с этим решением и решил обжаловать штраф.

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