Відповідно до реформи, у разі відмови безробітного від роботи або навчання без важливої ​​причини, запропонованих Центром зайнятості, соціальну виплату скоротять на 30% на три місяці.

У Німеччині уряд планує зробити умови надання соціальної допомоги безробітним, відомі як Bürgergeld ("гроші для громадян") значно жорсткішими.

Про це повідомляє Міністерство праці Німеччини, пише DW.

Відповідний законопроєкт вже отримав підтримку уряду країни.

Посилення правил

Міністр праці ФРН Губертус Гайль зауважив, що новий законопроєкт, ухвалений урядом, передбачає жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги. Документ ще має бути прийнятий Бундестагом, і якщо його затвердять, нові правила наберуть чинності наприкінці 2024 року.

Відповідно до реформи, у разі відмови безробітного від роботи або навчання без важливої ​​причини, запропонованих Центром зайнятості, соціальну виплату скоротять на 30% на три місяці. Також на 30% зменшиться допомога на один місяць, якщо людина не з'явиться на призначену зустріч у Центрі зайнятості.

Проєкт передбачає також санкції за нелегальну роботу. Центри зайнятості будуть передавати правоохоронцям інформацію про тих, хто, ймовірно, працює нелегально та одночасно отримує соціальну допомогу.

Зміни для біженців

Нові правила також стосуються біженців. Тепер робоче місце вважається прийнятним, якщо воно знаходиться далеко від місця проживання. Якщо робочий день триває не більше шести годин, дорога до роботи може займати до 2,5 години в один бік, а для довгого робочого дня — до трьох годин.

Також, передбачені стимули для компаній, які приймають біженців із недостатнім знанням німецької мови. Підприємства будуть одержувати субсидії, а працівник буде направлений на мовні курси за фахом. Це частина урядової програми щодо прискорення інтеграції мігрантів на ринок праці, затвердженої у 2023 році.

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