Согласно реформе, в случае отказа безработного от работы или обучения без важной причины, предложенных Центром занятости, социальную выплату сократят на 30% на три месяца.

В Германии правительство планирует сделать условия предоставления социальной помощи безработным, известные как Bürgergeld ("деньги для граждан") более жесткими.

Об этом сообщает Министерство труда Германии, пишет DW.

Соответствующий законопроект уже получил поддержку правительства страны.

Ужесточение правил

Министр труда ФРГ Губертус Гайль отметил, что новый законопроект, принятый правительством, предусматривает более жесткие требования для получателей социальной помощи. Документ еще должен быть принят Бундестагом, и, если его утвердят, новые правила вступят в силу в конце 2024 года.

Согласно реформе, в случае отказа безработного от работы или обучения без важной причины, предложенной Центром занятости, социальную выплату сократят на 30% на три месяца. Также на 30% снизится помощь на один месяц, если человек не явится на назначенную встречу в Центре занятости.

Проект предусматривает санкции за нелегальную работу. Центры занятости будут передавать правоохранителям информацию о тех, кто, вероятно, работает нелегально и одновременно получает социальную помощь.

Изменения для беженцев

Новые правила также касаются беженцев. Теперь рабочее место считается приемлемым, если оно находится вдали от места жительства. Если рабочий день длится не более шести часов, путь к работе может занимать до 2,5 часов в одну сторону, а для долгого рабочего дня – до трех часов.

Также предусмотрены стимулы для компаний, принимающих беженцев с недостаточным знанием немецкого языка. Предприятия будут получать субсидии, а работник будет направлен на языковые курсы по специальности. Это часть правительственной программы по ускорению интеграции мигрантов на рынок труда, утвержденной в 2023 году.

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