При цьому від березневої індексації відмовлятись не планують, хоча в Мінсоцполітики обіцяють реалізувати пенсійну реформу, поки що йдеться лише про непопулярні кроки.

Кабмін у проєкті бюджету на 2025 рік планує знизити соцівитрати - мінімальну зарплату та пенсії можуть "заморозити" принаймні на один рік, а згідно з Бюджетною декларацією на три роки.

Журналісти розбирались, у кого можуть забрати виплати і як відреагували пенсіонери.

Олександр Валюшко, голова однієї з асоціацій пенсіонерів в Одеській області, зазначає, що нинішня мінімальна пенсія недостатня для задоволення базових потреб.

"Якщо пенсіонер має дітей, то ще можна якось вижити, адже саме вони часто допомагають. У нашій асоціації переважають жінки, і ми активно займаємося дозвіллям," – ділиться Валюшко.

Він вважає, що пенсіонери не можуть суттєво вплинути на рішення уряду, але якщо молодь вирішить боротися за соціальні стандарти, пенсіонери з радістю приєднаються до цього руху.

Вінницька область – одна з семи, де розмір середньої пенсії менший за 5 тис. грн. Вєлькє, організація якої розташована у Вінниці, розповідає: "Історії про те, як люди виживають на 2,3-2,4 тис. грн, просто дивують". Хтось з пенсіонерів здає кімнату, хтось просить допомоги у родичів. Однак "це завжди історії виживання".

Окрім "заморожування" мінімальних пенсій, уряд також планує впровадити новий крок: повернення пенсій, які не були зняті з рахунку протягом року, для переселенців. Крім того, кошти можуть бути вилучені у пенсіонерів-переселенців, які не пройшли процедуру ідентифікації.

В Україні мінімальна пенсія становить 2361 грн. За прогнозами, загальна інфляція у 2024-2025 роках може досягти близько 14,6%. Таким чином, для підтримки реального рівня мінімальної пенсії (з урахуванням зростання цін) її потрібно збільшити до 2705,7 грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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