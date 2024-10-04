При этом от мартовской индексации отказываться не планируют, хотя в Минсоцполитики обещают реализовать пенсионную реформу, пока речь идет только о непопулярных шагах.

Кабмин в проекте бюджета на 2025 год планирует снизить социальные расходы – минимальную зарплату и пенсии могут "заморозить" по крайней мере на один год, а согласно Бюджетной декларации на три года.

Журналисты разбирались, у кого могут забрать выплаты и как отреагировали пенсионеры.

Александр Валюшко, глава одной из ассоциаций пенсионеров в Одесской области, отмечает, что нынешняя минимальная пенсия недостаточна для удовлетворения базовых потребностей.

"Если у пенсионера есть дети, то еще можно как-то выжить, ведь именно они часто помогают. В нашей ассоциации преобладают женщины, и мы активно занимаемся досугом," – делится Валюшко.

Он считает, что пенсионеры не могут оказать существенного влияния на решение правительства, но если молодежь решит бороться за социальные стандарты, пенсионеры с радостью присоединятся к этому движению.

Винницкая область – одна из семи, где размер средней пенсии меньше 5 тыс. грн. Вельке, организация которой находится в Виннице, рассказывает: "Истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Кто-то из пенсионеров сдает комнату, кто просит помощи у родственников. Однако "это всегда истории выживания".

Кроме "замораживания" минимальных пенсий, правительство также планирует ввести новый шаг: возвращение пенсий, не снятых со счета в течение года, для переселенцев. Кроме того, средства могут быть изъяты у пенсионеров-переселенцев, не прошедших процедуру идентификации.

В Украине минимальная пенсия составляет 2361 грн. По прогнозам, общая инфляция в 2024-2025 годах может достигнуть около 14,6%. Таким образом, для поддержания реального уровня минимальной пенсии (с учетом роста цен) ее следует увеличить до 2705,7 грн.

Источник: OBOZ.UA.

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