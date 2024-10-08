Словом, у період відключення може виникати порушення якості електропостачання, що може призвести до стрибків напруги.

Через ймовірні стрибки напруги під час відключення українцям слід подбати про захист побутових приладів.

Про це повідомляється в матеріалі OBOZ.UA.

Рекомендується не тільки вимікати телевізор, холодильник, бойлер та інші пристрої з розеткою, але й встановити реле напруги.

Як підготувати техніку до відключення

У зв'язку з регулярними перебоями електропостачання важливо підготувати житло до можливих коливань напруги. Павло Солоха, технічний директор «Черкасиобленерго», на сайті компанії ділився рекомендаціями.

Словом, у період відключення може виникати порушення якості електропостачання, що може призвести до стрибків напруги. Найпростіший спосіб захисту — це відключити побутові прилади від розеток.

Пристрої, які постійно працюють (холодильники, бойлери, пральні машини), слід повністю відключити від мережі після відключення світла. Вмикати їх потрібно буде вручну після відновлення електропостачання, але не раніше ніж через 10-15 хвилин.

Що таке реле напруги?

Крім того, експерт говорить про реле напруги. Це пристрій, який відключає техніку у разі суттєвих відхилень напруги, а після стабілізації живлення відновлює її роботу.

Також можна використовувати стабілізатори напруги або джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Стабілізатори краще підходять для потужної техніки, хоча не мають акумуляторів, а БЖ мають акумулятори, але розраховані на меншу потужність і можуть зберігати енергію для короткочасного живлення.

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