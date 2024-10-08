Словом, в период отключения может возникать нарушение качества электроснабжения, что может привести к скачкам напряжения.

Из-за вероятных скачков напряжения при отключении украинцам следует позаботиться о защите бытовых приборов.

Об этом сообщается в материале OBOZ.UA.

Рекомендуется не только выключать телевизор, холодильник, бойлер и другие устройства с розеткой, но и установить реле напряжения.

Как подготовить технику к отключению

В связи с регулярными перебоями электроснабжения важно подготовить жилье к возможным колебаниям напряжения. Павел Солоха, технический директор "Черкассыоблэнерго", на сайте компании делился рекомендациями.

Словом, в период отключения может возникать нарушение качества электроснабжения, что может привести к скачкам напряжения. Самый простой способ защиты – это отключить бытовые приборы от розеток.

Устройства, постоянно работающие (холодильники, бойлеры, стиральные машины), следует полностью отключить от сети после отключения света. Включать их нужно будет вручную после возобновления электроснабжения, но не раньше чем через 10-15 минут.

Что такое реле напряжения?

Кроме того, эксперт говорит о реле напряжения. Это устройство, которое отключает технику при существенных отклонениях напряжения, а после стабилизации питания возобновляет ее работу.

Также можно использовать стабилизаторы напряжения или источники бесперебойного питания (ИБП). Стабилизаторы лучше подходят для мощной техники, хотя не имеют аккумуляторов, а у БП аккумуляторы, но рассчитаны на меньшую мощность и могут сохранять энергию для кратковременного питания.

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