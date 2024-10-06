Законодавство передбачає три основні причини, за якими багатодітні батьки можуть бути мобілізовані без права отримати відстрочку.

Багатодітні батьки, згідно з чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації, проте це право необхідно підтвердити, довівши факт утримання дітей.

Таку інформацію надали в Полтавському обласному ТЦК.

Факт наявності трьох дітей сам по собі не гарантує відстрочку. У разі несплати аліментів можливість отримати відстрочку буде анульовано.

Важливість утримання дітей

Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей мають право отримати відстрочку в особливий період. Проте також важливо зазначити, що це право не є автоматичним. «Запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку — батько повинен утримувати своїх дітей», — заявили в Полтавському ТЦК.

Коли багатодітні батьки можуть бути мобілізовані

Законодавство передбачає три основні причини, за якими багатодітні батьки можуть бути мобілізовані без права отримати відстрочку:

Наявність заборгованості по аліментах, яка перевищує суму платежів за три місяці. Батько не проживає з дітьми і не сплачує аліменти. Аліменти на дитину сплачує інша людина.

У цих випадках можливість отримати відстрочку через наявність дітей втрачається, що підкреслили в Полтавському Територіальному центрі комплектування.

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