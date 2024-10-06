Законодательство предусматривает три основные причины, по которым многодетные родители могут быть мобилизованы без права получить отсрочку.

Многодетные родители, согласно действующему законодательству, имеют право на отсрочку от мобилизации , однако это право необходимо подтвердить, доказав факт содержания детей.

Такую информацию предоставили в Полтавском областном ТЦК.

Факт наличия троих детей сам по себе не гарантирует отсрочку. В случае неуплаты алиментов возможность получить отсрочку будет аннулирована.

Важность содержания детей

Родители троих и более несовершеннолетних детей вправе получить отсрочку в особый период. Однако также важно отметить, что это право не автоматически. «Запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку – отец должен содержать своих детей», – заявили в Полтавском ТЦК.

Когда многодетные родители могут быть мобилизованы

Законодательство предусматривает три основные причины, по которым многодетные родители могут быть мобилизованы без права получить отсрочку:

Наличие задолженности по алиментам, превышающей сумму платежей за три месяца. Отец не проживает с детьми и не платит алименты. Алименты на ребенка платит другой человек.

В этих случаях возможность получить отсрочку из-за наличия детей теряется, что подчеркнули в Полтавском Территориальном центре комплектования.

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