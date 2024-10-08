Уряд також оновив вимоги до інформації, яка повинна бути в цих списках, включивши нові дані.

Кабінет Міністрів України оновив порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, включаючи зміни через портал "Дія".

Ця інформація міститься в розпорядженні від 1 жовтня 2024 року № 1125.

Відповідно до нових правил, бронь можуть отримати ті громадяни, які перебувають на персональному військовому обліку в державних органах, підприємствах або установах.

Уряд також оновив вимоги до інформації, яка повинна бути в цих списках, включивши нові дані, такі як:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

При позитивних результатах перевірки в Реєстрі військовозобов’язаних та наявності військово-облікових документів військовозобов’язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на строку, визначену законодавством. Це стосується тих, хто:

перебуває на військовому обліку та має відповідний документ (паперовий або електронний);

уточнив свої дані щодо військового обліку;

не перебуває у розшуку.

Нагадуємо, що під час мобілізації, що триватиме в жовтні, право на бронювання мають окремі працівники, залучені до забезпечення державної та економічної безпеки. Серед них:

всі військовозобов'язані держслужбовці категорії А;

також держслужбовці категорії Б та В, але не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Бюро економічної безпеки;

співробітники підприємств, якими визначено мобілізаційні завдання;

працівники установ, які є критично дорослими для забезпечення потреб Збройних Сил України та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

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