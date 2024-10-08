Кабинет Министров Украины обновил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, включая изменения через портал "Дія".
Эта информация содержится в распоряжении от 1 октября 2024 г. № 1125.
Согласно новым правилам, бронь могут получить граждане, которые находятся на персональном военном учете в государственных органах, предприятиях или учреждениях.
Правительство также обновило требования к информации, которая должна быть в этих списках, включая новые данные, такие как:
- реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
- военно-учетная специальность;
- дата уточнения военно-учетных данных.
При положительных результатах проверки в Реестре военнообязанных и военно-учетных документов военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет на срок, определенную законодательством. Это касается тех, кто:
- состоит на военном учете и имеет соответствующий документ (бумажный или электронный);
- уточнил свои данные по военному учету;
- не находится в розыске.
Напоминаем, что во время мобилизации, которая продлится в октябре, право на бронирование имеют отдельные работники, вовлеченные в обеспечение государственной и экономической безопасности. Среди них:
- все военнообязанные госслужащие категории А;
- также госслужащие категории Б и В, но не более 50% общего количества военнообязанных работников;
- работники органов государственной власти, судов, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Бюро экономической безопасности;
- сотрудники предприятий, которыми определены мобилизационные задачи;
- работники учреждений, которые критически взрослыми для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
Последние новости Украины:
Напомним, рост цен в Украине ускорился
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.