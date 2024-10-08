Правительство также обновило требования к информации, которая должна быть в этих списках, включив новые данные.

Кабинет Министров Украины обновил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, включая изменения через портал "Дія".

Эта информация содержится в распоряжении от 1 октября 2024 г. № 1125.

Согласно новым правилам, бронь могут получить граждане, которые находятся на персональном военном учете в государственных органах, предприятиях или учреждениях.

Правительство также обновило требования к информации, которая должна быть в этих списках, включая новые данные, такие как:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.

При положительных результатах проверки в Реестре военнообязанных и военно-учетных документов военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет на срок, определенную законодательством. Это касается тех, кто:

состоит на военном учете и имеет соответствующий документ (бумажный или электронный);

уточнил свои данные по военному учету;

не находится в розыске.

Напоминаем, что во время мобилизации, которая продлится в октябре, право на бронирование имеют отдельные работники, вовлеченные в обеспечение государственной и экономической безопасности. Среди них:

все военнообязанные госслужащие категории А;

также госслужащие категории Б и В, но не более 50% общего количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Бюро экономической безопасности;

сотрудники предприятий, которыми определены мобилизационные задачи;

работники учреждений, которые критически взрослыми для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

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