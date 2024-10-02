Поліцейські зупинили водія, після чого його витягли з машини та посадили у службове авто.

В Одесі водій збив працівника Територіального центру комплектування та провіз його на капоті автомобіля.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Що сталося

За словами свідків, інцидент стався біля залізничного вокзалу. Поліцейські зупинили водія, після чого його витягли з машини та посадили у службове авто. На відео видно, як під час затримання чоловік падає на землю. Усі обставини події наразі залишаються невідомими. ТЦК і поліція поки що не надали офіційних коментарів.

Яка відповідальність за переушкодження роботи ТЦК

Переушкодження законності діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану може підпадати під статтю 114-1 Кримінального кодексу, яка забезпечується від 5 до 8 років відбуття волі. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений як посягання на майно Збройних Сил.

Раніше Politeka також писала про те, що під час загальної мобілізації деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від призову, для чого потрібно подати заяву до територіального центру комплектування та соціального захисту населення.

Відповідно до чинних норм, якщо військовозобов'язаний подав заяву на відстрочку, його не можуть винести на ВЛК, поки не буде прийнято рішення щодо відстрочки.

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