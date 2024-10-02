Полицейские остановили водителя, после чего его вытащили из машины и посадили в служебный автомобиль.

В Одессе водитель сбил работника Территориального центра комплектования и провез его на капоте автомобиля.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Что произошло

По словам свидетелей, инцидент произошел у железнодорожного вокзала. Полицейские остановили водителя, после чего его вытащили из машины и посадили в служебный автомобиль. На видео видно, как во время задержания мужчина падает на землю. Все обстоятельства происшествия остаются неизвестными. ТЦК и полиция пока не предоставили официальные комментарии.

Какова ответственность за препятствование работе ТЦК

Препятствование законности деятельности ВСУ или других военных формирований во время военного положения может подпадать под статью 114-1 Уголовного кодекса, которая обеспечивается от 5 до 8 лет отбытия свободы. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество Вооруженных Сил.

Ранее Politeka также писала о том, что во время всеобщей мобилизации некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва, для чего нужно подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной защиты населения.

Согласно действующим нормам, если военнообязанный подал заявление на отсрочку, его не могут вынести на ВЛК, пока не будет принято решение об отсрочке.

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