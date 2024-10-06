Певні категорії громадян мають право на знижку на житлово-комунальні послуги.

У жовтні 2024 року деякі категорії українців мають можливість оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, але для цього необхідно відповідати певним критеріям, що підтверджують право на пільгу.

Про це повідомляється на порталі державних "Дія".

Хто має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг?

Певні категорії громадян мають право на знижку на житлово-комунальні послуги. У 2024 році держава гарантує надання пільг за такими законами:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про статус ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціального захисту»;

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

«Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;

"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» (стаття 30);

"Про освіту" (стаття 54);

"Про Службу безпеки України" (стаття 27);

"Про соціальний захист дітей війни" (стаття 5);

"Про музеї та музейну справу" (стаття 28);

"Про захист рослин" (стаття 20).

Причини відмови у наданні пільг можуть бути наступні:

Заявник не зареєстрований в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї пільговика перевищує дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги залежать від рівня доходу родини (4,24 тис. гривень).

Як і де оформити пільги

Для перевірки належності до пільгових категорій та оформлення допомоги можна переглянути:

до територіальних органів Пенсійного фонду;

до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад;

до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад (за місцем обласного значення);

до Центрів надання адміністративних послуг.

Для оформлення пільги потрібно додати пакет документів до відповідного органу.

Документи для оформлення пільги:

Заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, отримання твердого палива або скрапленого газу;

Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його родини на пільгу (з оригіналами для перевірки);

Копія податкової картки;

Паспорт громадянина України.

Після розгляду заяви органи приймають рішення про призначення або відмову у пільзі.

Для тих, хто має право на пільги за соціальною ознакою, сума пільг розраховується органами Пенсійного фонду до 25 чисел кожного місяця.

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