У жовтні 2024 року деякі категорії українців мають можливість оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, але для цього необхідно відповідати певним критеріям, що підтверджують право на пільгу.
Про це повідомляється на порталі державних "Дія".
Хто має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг?
Певні категорії громадян мають право на знижку на житлово-комунальні послуги. У 2024 році держава гарантує надання пільг за такими законами:
- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- «Про статус ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціального захисту»;
- "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
- «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;
- "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
- «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (стаття 30);
- "Про освіту" (стаття 54);
- "Про Службу безпеки України" (стаття 27);
- "Про соціальний захист дітей війни" (стаття 5);
- "Про музеї та музейну справу" (стаття 28);
- "Про захист рослин" (стаття 20).
Причини відмови у наданні пільг можуть бути наступні:
- Заявник не зареєстрований в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
- Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї пільговика перевищує дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги залежать від рівня доходу родини (4,24 тис. гривень).
Як і де оформити пільги
Для перевірки належності до пільгових категорій та оформлення допомоги можна переглянути:
- до територіальних органів Пенсійного фонду;
- до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад;
- до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад (за місцем обласного значення);
- до Центрів надання адміністративних послуг.
Для оформлення пільги потрібно додати пакет документів до відповідного органу.
Документи для оформлення пільги:
- Заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, отримання твердого палива або скрапленого газу;
- Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його родини на пільгу (з оригіналами для перевірки);
- Копія податкової картки;
- Паспорт громадянина України.
Після розгляду заяви органи приймають рішення про призначення або відмову у пільзі.
Для тих, хто має право на пільги за соціальною ознакою, сума пільг розраховується органами Пенсійного фонду до 25 чисел кожного місяця.
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