У жовтні 2024 року деякі категорії українців мають можливість оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, але для цього необхідно відповідати певним критеріям, що підтверджують право на пільгу.

Про це повідомляється на порталі державних "Дія".

Хто має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг?

Певні категорії громадян мають право на знижку на житлово-комунальні послуги. У 2024 році держава гарантує надання пільг за такими законами:

  • «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • «Про статус ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціального захисту»;
  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;
  • "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
  • «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (стаття 30);
  • "Про освіту" (стаття 54);
  • "Про Службу безпеки України" (стаття 27);
  • "Про соціальний захист дітей війни" (стаття 5);
  • "Про музеї та музейну справу" (стаття 28);
  • "Про захист рослин" (стаття 20).

Причини відмови у наданні пільг можуть бути наступні:

  • Заявник не зареєстрований в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї пільговика перевищує дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги залежать від рівня доходу родини (4,24 тис. гривень).

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Як і де оформити пільги

Для перевірки належності до пільгових категорій та оформлення допомоги можна переглянути:

  • до територіальних органів Пенсійного фонду;
  • до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад;
  • до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад (за місцем обласного значення);
  • до Центрів надання адміністративних послуг.

Для оформлення пільги потрібно додати пакет документів до відповідного органу.

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Документи для оформлення пільги:

  • Заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, отримання твердого палива або скрапленого газу;
  • Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його родини на пільгу (з оригіналами для перевірки);
  • Копія податкової картки;
  • Паспорт громадянина України.

Після розгляду заяви органи приймають рішення про призначення або відмову у пільзі.

Для тих, хто має право на пільги за соціальною ознакою, сума пільг розраховується органами Пенсійного фонду до 25 чисел кожного місяця.

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