В октябре 2024 года некоторые категории украинцев могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, но для этого необходимо соответствовать определенным критериям, подтверждающим право на льготу.
Об этом сообщается на портале государственных "Действия".
Кто имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Некоторые категории граждан имеют право на скидку на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году государство гарантирует предоставление льгот по следующим законам:
- «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- «О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и их социальной защиты»;
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
- «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине»;
- "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине";
- «О библиотеках и библиотечном деле» (статья 30);
- "Об образовании" (статья 54);
- "О Службе безопасности Украины" (статья 27);
- "О социальной защите детей войны" (статья 5);
- "О музеях и музейном деле" (статья 28);
- "О защите растений" (статья 20).
Причины отказа в предоставлении льгот могут быть следующие:
- Заявитель не зарегистрирован в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;
- Среднемесячный доход на одного члена семьи льготника превышает доход, дающий право на налоговую социальную льготу, если льготы зависят от уровня дохода семьи (4,24 тыс. гривен).
Как и где оформить льготы
Для проверки принадлежности к льготным категориям и оформления помощи можно просмотреть:
- в территориальные органы Пенсионного фонда;
- в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;
- в исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов (по месту областного значения);
- в Центры предоставления административных услуг.
Для оформления льготы необходимо добавить пакет документов в соответствующий орган.
Документы для оформления льготы:
- Заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, получение твердого топлива или сжиженного газа;
- Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготу (с оригиналами для проверки);
- Копия налоговой карты;
- Паспорт гражданина Украины.
После рассмотрения заявления органы принимают решение о назначении или отказе в льготе.
Для имеющих право на льготы по социальному признаку сумма льгот рассчитывается органами Пенсионного фонда до 25 чисел каждого месяца.
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