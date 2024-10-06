Некоторые категории граждан имеют право на скидку на жилищно-коммунальные услуги.

В октябре 2024 года некоторые категории украинцев могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, но для этого необходимо соответствовать определенным критериям, подтверждающим право на льготу.

Об этом сообщается на портале государственных "Действия".

Кто имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг?

Некоторые категории граждан имеют право на скидку на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году государство гарантирует предоставление льгот по следующим законам:

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

«О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и их социальной защиты»;

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

«О реабилитации жертв политических репрессий в Украине»;

"Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине";

«О библиотеках и библиотечном деле» (статья 30);

"Об образовании" (статья 54);

"О Службе безопасности Украины" (статья 27);

"О социальной защите детей войны" (статья 5);

"О музеях и музейном деле" (статья 28);

"О защите растений" (статья 20).

Причины отказа в предоставлении льгот могут быть следующие:

Заявитель не зарегистрирован в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;

Среднемесячный доход на одного члена семьи льготника превышает доход, дающий право на налоговую социальную льготу, если льготы зависят от уровня дохода семьи (4,24 тыс. гривен).

Как и где оформить льготы

Для проверки принадлежности к льготным категориям и оформления помощи можно просмотреть:

в территориальные органы Пенсионного фонда;

в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

в исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов (по месту областного значения);

в Центры предоставления административных услуг.

Для оформления льготы необходимо добавить пакет документов в соответствующий орган.

Документы для оформления льготы:

Заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, получение твердого топлива или сжиженного газа;

Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготу (с оригиналами для проверки);

Копия налоговой карты;

Паспорт гражданина Украины.

После рассмотрения заявления органы принимают решение о назначении или отказе в льготе.

Для имеющих право на льготы по социальному признаку сумма льгот рассчитывается органами Пенсионного фонда до 25 чисел каждого месяца.

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