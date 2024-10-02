Для отримання 100% знижки необхідно мати певну професію та проживати в певній місцевості після виходу на пенсію.

В Україні люди похилого віку мають можливість користуватися безкоштовними послугами, які покликані зменшити фінансовий тягар і забезпечити гідний рівень життя.

Про це інформують у Пенсійному фонді.

Держава надає деяким пенсіонерам пільги на оплату комунальних послуг, а також можливість отримання житлових субсидій. Сума субсидій залежить від доходу пенсіонера та вартості комунальних послуг. Крім того, українці можуть отримати субсидії, якщо їх витрати перевищують 15% від щомісячного доходу.

Пенсіонери можуть претендувати на 50% знижку на комунальні послуги, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує 4,24 тисячі гривень. Для отримання 100% знижки необхідно мати певну професію та проживати в сільській місцевості після виходу на пенсію. Це можуть бути, зокрема:

працівники музеїв,

співробітники бібліотек,

спеціалісти із захисту рослин,

працівники закладів освіти,

представники державних та комунальних установ культури,

працівники медичної та фармацевтичної сфери.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Відповідно до інформації з порталу Безоплатної юридичної допомоги, пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, який охоплює весь вид наземного транспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї, метро), за винятком таксі. Крім того, пенсіонери можуть користуватися пільгами на залізничному транспорті (приміськими маршрутами) за умови наявності пенсійного посвідчення або іншого документа, що підтверджує право на пільгу.

Звільнення від сплати земельного податку

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, мають право не сплачувати земельні податки, дотримуючись певних обмежень з розміром земельної ділянки:

Для особистого ведення сільського господарства — до 2 гектарів.

Для будівництва та обслуговування житлового будинку чи господарських споруд: на сільських територіях — до 0,25 гектара, у селищах міського типу — до 0,15 гектара, у містах — до 0,10 гектара.

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара,

Для гаражів — до 0,01 гектара,

Для садівництва — до 0,12 гектара.

Безкоштовна юридична допомога

Також право на безкоштовну юридичну допомогу мають пенсіонери із середньомісячним доходом, які не перевищують двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (4,72 тисячі гривень у 2024 році). Це стосується тих, хто отримує пенсію за віком, за вислугу років або за інші підстави. Безкоштовна юридична допомога може включати консультації, складання документів та представлення інтересів у суді. Ці питання регулюються законом "Про безоплатну правову допомогу".

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