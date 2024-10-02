Для получения 100% скидки необходимо иметь профессию и проживать в определенной местности после выхода на пенсию.

В Украине пожилые люди имеют возможность пользоваться бесплатными услугами, которые призваны уменьшить финансовое бремя и обеспечить достойный уровень жизни.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде.

Государство предоставляет некоторым пенсионерам льготы по оплате коммунальных услуг, а также возможность получения жилищных субсидий. Сумма субсидий зависит от дохода пенсионера и стоимости коммунальных услуг. Кроме того, украинцы могут получить субсидии, если их расходы превышают 15% ежемесячного дохода.

Пенсионеры могут претендовать на 50% скидку на коммунальные услуги, если их среднемесячный доход не превышает 4,24 тысяч гривен. Для получения скидки 100% необходимо иметь определенную профессию и проживать в сельской местности после выхода на пенсию. Это могут быть, в частности:

работники музеев,

сотрудники библиотек,

специалисты по защите растений,

работники учебных заведений,

представители государственных и коммунальных учреждений культуры,

работники медицинской и фармацевтической сфер.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Согласно информации с портала Безвозмездной юридической помощи, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, охватывающем весь вид наземного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), за исключением такси. Кроме того, пенсионеры могут пользоваться льготами на железнодорожном транспорте (пригородными маршрутами) при наличии пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на льготу.

Освобождение от уплаты земельного налога

Пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, имеют право не платить земельные налоги, соблюдая определенные ограничения с размером земельного участка:

Для личного ведения сельского хозяйства – до 2 гектаров.

Для строительства и обслуживания жилого дома или хозяйственных построек: на сельских территориях - до 0,25 гектара, в поселках городского типа - до 0,15 гектара, в городах – до 0,10 гектара.

для индивидуального дачного строительства - до 0,10 гектара,

Для гаражей - до 0,01 гектара,

Для садоводства – до 0,12 гектара.

Бесплатная юридическая помощь

Также право на бесплатную юридическую помощь имеют пенсионеры со среднемесячным доходом, которые не превышают двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (4,72 тысяч гривен в 2024 году). Это касается тех, кто получает пенсию по возрасту, за выслугу лет или другие основания. Бесплатная юридическая помощь может включать в себя консультации, составление документов и представление интересов в суде. Эти вопросы регулируются законом "О безвозмездной правовой помощи".

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