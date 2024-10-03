Територіальні центри комплектування почали надсилати повістки через Укрпошту ще в одній області.

У Херсонській області призовники, військовозобов’язані та резервісти тримають повістки поштою, яка, як очікується, сприятиме покращенню мобілізаційної кампанії.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Повістки на Херсонщині формуються за допомогою Єдиного державного реєстру призовників та підписуються електронними підписами керівників територіальних центрів. Вони містять унікальний QR-код для ідентифікації. Документи друкуються Укрпоштою та відправляються на домашню адресу військовозобов'язаних.

Як зазначають в ОВА, після отримання повістки військовозобов'язаних зобов'язань з'явитися до Територіального центру комплектування протягом 14 днів. У разі ігнорування, йому загрожує адміністративна відповідальність, а його дані будуть передані поліції для розшуку.

«Надсилання повісток через Укрпошту є законною процедурою, яка вимагає забезпечити вчасне оновлення військовозобов’язаних і сприяти ефективній мобілізації», — повідомила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

Раніше Politeka також писала про те, що повістки поштою отримали в Закарпатській області. В Інтернеті представлені фотографії перших повісток, які доставляються військовозобов'язаним за місцем проживання.

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