Территориальные центры комплектования начали посылать повестки через Укрпочту еще в одной области.

В Херсонской области призывники, военнообязанные и резервисты держат повестки по почте, которая, как ожидается, будет способствовать улучшению мобилизационной кампании.

Эту информацию обнародовала пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

Повестки в Херсонской области формируются с помощью Единого государственного реестра призывников и подписываются электронными подписями руководителей территориальных центров. Они содержат уникальный QR-код для идентификации. Документы печатаются Укрпочтой и отправляются в домашний адрес военнообязанных.

Как отмечают в ОВА, после получения повестки военнообязанных обязательств явиться в Территориальный центр комплектования в течение 14 дней. В случае игнорирования ему грозит административная ответственность, а его данные будут переданы полиции для розыска.

«Отправка повесток через Укрпочту является законной процедурой, которая требует обеспечить своевременное обновление военнообязанных и способствовать эффективной мобилизации», — сообщила заместитель начальника Херсонской ОВ Ольга Малярчук.

Ранее Politeka также писала о том, что повестки по почте получили в Закарпатской области. В Интернете представлены фотографии первых повесток, которые доставляются военнообязанным по месту жительства.

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