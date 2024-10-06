Громадяни, які підлягають військовому обліку і бажають знятися з нього, повинні подати до Територіального центру комплектування (ТЦК) певний пакет документів.
Про це повідомляють правознавці юридичної компанії INSEININ.
Крім того, в умовах війни необхідно провести процедуру оновлення даних, військово-лікарську комісію (ВЛК) та, за необхідності, підтвердити наявність підстави для відстрочки.
Документи для зняття з військового обліку
Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть звернутися до свого ТЦК для зняття з обліку з різних причин. Для цього потрібно додати наступні документи:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;
- військово-обліковий документ.
Якщо громадянин планує виїзд за кордон, необхідно додатково додати:
- дозвіл від Міграційної служби на виїзд за межі країни на постійне місце (при виїзді на строк більше 3 місяців);
- документи, які підтверджують право проживання в іншій країні (закордонний паспорт, посвідка на проживання тощо).
Необхідні процедури перед зняттям з військового обліку
Юристи також зазначають, що під час загальної мобілізації перед зняттям з військового обліку необхідно провести всі передбачені мобілізаційні заходи, серед яких:
- оновлення даних у ТЦК;
- проходження військово-лікарської комісії;
- визначення підстави для відстрочки.
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