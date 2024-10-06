Граждане, подлежащие военному учету и желающие сняться с него, должны подать в Территориальный центр комплектования ( ТЦК ) определенный пакет документов.
Об этом сообщают правоведы юридической компании INSEININ.
Кроме того, в условиях войны необходимо провести процедуру обновления данных, военно-врачебную комиссию (ВЛК) и, при необходимости, подтвердить наличие основания для отсрочки.
Документы для снятия с военного учета
Граждане, состоящие на военном учете, могут обратиться в свой ТЦК для снятия с учета по разным причинам. Для этого необходимо добавить следующие документы:
- паспорт и идентификационный код;
- выписка из демографического реестра о месте регистрации;
- военно-учетный документ.
Если гражданин планирует выезд за границу, необходимо дополнительно прибавить:
- разрешение от Миграционной службы на выезд за пределы страны на постоянное место (при выезде сроком более 3 месяцев);
- документы, подтверждающие право проживания в другой стране (загранпаспорт, вид на жительство и т.п.).
Необходимые процедуры перед снятием с военного учета
Юристы также отмечают, что во время всеобщей мобилизации перед снятием с военного учета необходимо провести все предусмотренные мобилизационные мероприятия, среди которых:
- обновление данных в ТЦК;
- прохождение военно-врачебной комиссии;
- определение основания для отсрочки.
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