Граждане, состоящие на военном учете, могут обратиться в свой ТЦК для снятия с учета по разным причинам.

Граждане, подлежащие военному учету и желающие сняться с него, должны подать в Территориальный центр комплектования ( ТЦК ) определенный пакет документов.

Об этом сообщают правоведы юридической компании INSEININ.

Кроме того, в условиях войны необходимо провести процедуру обновления данных, военно-врачебную комиссию (ВЛК) и, при необходимости, подтвердить наличие основания для отсрочки.

Документы для снятия с военного учета

Граждане, состоящие на военном учете, могут обратиться в свой ТЦК для снятия с учета по разным причинам. Для этого необходимо добавить следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

выписка из демографического реестра о месте регистрации;

военно-учетный документ.

Если гражданин планирует выезд за границу, необходимо дополнительно прибавить:

разрешение от Миграционной службы на выезд за пределы страны на постоянное место (при выезде сроком более 3 месяцев);

документы, подтверждающие право проживания в другой стране (загранпаспорт, вид на жительство и т.п.).

Необходимые процедуры перед снятием с военного учета

Юристы также отмечают, что во время всеобщей мобилизации перед снятием с военного учета необходимо провести все предусмотренные мобилизационные мероприятия, среди которых:

обновление данных в ТЦК;

прохождение военно-врачебной комиссии;

определение основания для отсрочки.

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