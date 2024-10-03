Шалару також наголосив, що ситуація з мобілізацією водіїв у зазначеній віковій категорії залишається невизначеною.

В Україні чоловіки віком від 50 до 60 років тепер можуть підлягати мобілізації лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням і це закріплено в директиві Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21409, що набула чинності 19 вересня.

Про це розповів двокат Олексій Шалару в інтерв'ю для Новини.LIVE.

За його словами, брак кваліфікованих спеціалістів у Збройних Силах України, зокрема водіїв, може призвести до перегляду цих обмежень.

«На сьогоднішній день Збройним силом України не вистачає водіїв. Якщо особа має водійські права на вантажні автомобілі, зокрема категорій A, B, C, питання її мобілізації можуть бути розглянуті», — підкреслив юрист. Це означає, що у майбутньому може з'явитися розпорядження щодо мобілізації водіїв віком від 50 до 60 років, які мають відповідні права. Проте наразі такого наказу немає, тож чоловіки цієї вікової групи не підлягають мобілізації.

Шалару також наголосив, що ситуація з мобілізацією водіїв у зазначеній віковій категорії залишається невизначеною. Важливо зазначити, що після досягнення 50 років до армії можна призивати лише тих військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видається Генеральним штабом ЗСУ.

Перелік таких спеціальностей можна знайти в листі Генерального штабу Збройних Сил України від 20 квітня 2023 року № 300/1/С/3886.

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