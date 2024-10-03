Шалару также подчеркнул, что ситуация с мобилизацией водителей в данной возрастной категории остается неопределенной.

В Украине мужчины в возрасте от 50 до 60 лет теперь могут подлежать мобилизации только по специальному мобилизационному распоряжению и это закреплено в директиве Командования Сухопутных Войск 116/2/1/21409, вступившей в силу 19 сентября.

Об этом рассказал двукат Алексей Шалару в интервью для Новости.LIVE.

По его словам, нехватка квалифицированных специалистов в Вооруженных Силах Украины, в частности водителей, может привести к пересмотру этих ограничений.

«На сегодняшний день Вооруженным силам Украины не хватает водителей. Если лицо имеет водительские права на грузовые автомобили, в частности, категории A, B, C, вопросы его мобилизации могут быть рассмотрены», — подчеркнул юрист. Это означает, что в будущем может появиться предписание по мобилизации водителей в возрасте от 50 до 60 лет, обладающих соответствующими правами. Однако пока такого приказа нет, поэтому мужчины этой возрастной группы не подлежат мобилизации.

Шалару также отметил, что ситуация с мобилизацией водителей в данной возрастной категории остается неопределенной. Важно отметить, что по достижении 50 лет в армию можно призывать только тех военнообязанных, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение выдается Генеральным штабом ВСУ.

Список таких специальностей можно найти в письме Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886.

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